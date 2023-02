La capolista Argentario va a S. Quirico

Ventiduesimo turno in Seconda categoria col Campagnatico che prova a riaprire la corsa playoff. Oggi infatti i ragazzi di mister Pedone, quarti con 34 punti, saranno sul campo del Manciano, secondo con 51. Chi spera in una vittoria del Campagnatico è senza dubbio l’Argentario, primo in classifica e che oggi non avrà un turno difficile in quel di San Quirico. Il Sorano, terzo, sarà invece a Castell’Azzara per un incontro non semplice. In ottica salvezza sfida da dentro o fuori tra Caldana, quintultimo, e Nuova Grosseto, ultima. Se la Nuova dovesse perdere rischierebbe davvero tanto. Sfida delicata per l’Alberese in quel di Scarlino. Nel girone C, torna in campo il Ribolla, a Riotorto, dopo la sospensione della sfida di domenica scorsa per un malore ad un giocatore del Suvereto. Il programma: girone C, Montieri-Salivoli, Riotorto-Ribolla; girone D, Caldana-Nuova Grosseto, Castell’Azzara-Sorano, Manciano-Campagnatico, Marina-Rispescia, Roccastrada-Santa Fiora, San Quirico-Argentario, Scarlino-Alberese, Virtus Amiata-Cinigiano.