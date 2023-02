Ko dei grossetani con il Borgo Rosso

Sconfitta fuori casa per la formazione maschile di serie D dell’Invictavolleyball: i ragazzi allenati da coach Fabrizio Rolando e Auro Corazzesi hanno perso in casa del Borgo Rosso Volley a Livorno 3-1 (22-25, 25-21, 26-24, 25-23). La partita è stata molto combattuta, con la giovane formazione grossetana che ha provato in tutti i modi a ribaltare l’andamento dell’incontro. Dopo aver vinto il primo set, però, la formazione livornese ha messo una marcia in più nel gioco. Dopo aver vinto 25-22 il primo set forse l’Invictavolleyball ha pensato di aver vinto l’incontro, ma si sono fatti sorprendere da una formazione che finora non aveva mai vinto, e che ha tirato fuori l’orgoglio. La maggior voglia di vincere, e i troppi errori dei grossetani sono costati una brutta sconfitta in questo girone di playoff. La classifica: Migliarino Volley 12, Polisportiva Savinese, Volley Arezzo, Cascine Volley Empoli, Pallavolo Certaldo 6, Invictavolleyball 5, Zona Mazzoni Pistoia 4, Borgo Rosso Volley 3.