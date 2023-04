Ko casalingo per l’Invicta Pace Sconfitta per 5-1 con la Sestese A

Sono cinque le squadre maremmane scese in campo nei vari campionati a squadre di tennis tavolo, nazionali e regionali. In C1, nel girone "I" l’Invicta Pace Grosseto composta da Alessandro De Tora, Emiliano Goracci e Lorenzo Mascagni ha perso in casa 5-1 con la Sestese A. Di Mascagni il punto grossetano. In serie D1, nel girone "D" il Tt Maremma ha vinto in trasferta con il Reggello B per 5-1 con due punti ciascuno di Adj Gorodetzky e Dario Celli e uno di Michele Pecciarini. Invece l’Invicta Pace Grosseto "I Vendicatori" ha vinto 5-3 con il Tt Valdarno con tre punti dell’imbattuto Alessandro Busonero e uno ciascuno di Flippo Giulietti Alessandro Rossi. In D2, nel girone "E", l’Invicta Pace "I fantastici 4" composta da Giovanni Zanaboni, Giulio Guerrini e Simone Siveri (autore dell’unico punto biancorosso) ha perso 5-1 con il Ciatt Firenze D. Infine, nel girone "E" di D3, il Tt Grifo di Luigi Gherardi, Francesco Patti e Giulio Rispoli ha oerso 5-1 con il Ciatt Firenze C. Di Gherardi il punto grossetano.