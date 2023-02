A Punta Ala è andato in scena la gara Fusi per il Golf Trophy organizzata dal delegato di Grosseto Matteo Fusi. Il campo si è presentato in ottime condizioni e il clima insolitamente primaverile. La gara rimarrà per sempre nella memoria del senese Riccardo Ioseffi autore di una hole in one alla buca 2. Il golfista 55enne tesserato per il Royal Golf La Bagnaia ha imbucato con un solo colpo da 155 metri giocando un bastone ibrido. Oltre all’impresa di Ioseffi celebrazioni per Paolo Cristallini di Colli Berici vincitore della classifica lorda con 80 colpi. In prima categoria il romano Massimo Bombacci (35) ha superato di misura il giocatore di casa Gianluigi Gori Savellini (34) al termine di un avvincente testa a testa. In seconda Marco Serni, del golf Capanne, ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, ben 42 punti, contro il quale nulla ha potuto il romano Alessandro Alessandrini fermatosi a quota 40. Daniele Vestri di Bagnaia è stato il miglior senior over 60 con 39 punti.

Andrea Ronchi