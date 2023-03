Invictasauro, che scivolone Sconfitta molto dolorosa

Passo falso casalingo dell’Invictasauro che nell’anticipo del girone C di Promozione ha perso 2-1 con il fanalino di coda Ponsacco. Grossetani colpiti a freddo dal gol di Malih. Nella ripresa il raddoppio di Capone, seguito dal gol dei grossetani di Scalabrelli. Invictasauro autore però di una reazione troppo tardiva nella ripresa, che non ha portato al pareggio. Il Ponsacco quindi vince e muove la propria classifica, ribaltando il risultato dell’andata, e invischiando i grossetani nella corsa salvezza che d’ora in avanti si farà sempre più serrata. Per Tommasi una sconfitta pensante. INVICTASAURO: Speroni, Tropi, Savini, Stauciuc, Bianchi, Brogelli, Villani, Angelini, Scalabrelli, Raito, Tamalio. A disposizione: Dal Buono, Tavarnesi, Bigliazzi, Scartabelli, Galli, Luhcerini, Conti, Scozzafava, Francavilla. All. Tommasi. PONSACCO: Iacoponi, Zingarelli, Figoli, Medina, Prete, Baldini, Matteoli, Ercoli N., Capone, Sardi, Malih. A disposizione: Lenzini, Lo Iacono, Gufoni, Petova, Mascena, De Feo, Uruci, Ercoli L. All. Paci. Arbitro: Norci di Arezzo.

Reti: 7’ Malih, 21’st Capone, 22’st Scalabrelli.

Oggi invece scenderanno in campo le altre due formazioni del girone, ovvero Atletico Maremma e Sant’Andrea. I primi saranno impegnati sul rettangolo di gioco del San Miniato, altra formazione in corsa per la salvezza, mentre i biancocelesti ospitano il Saline, formazione con gli stessi punti, 26, con cui lottano per la salvezza.