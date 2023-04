Invicta, scivolone casalingo. Ora la sosta servirà a recuperare le energie

Quarta sconfitta consecutiva per la formazione maschile dell’Invictavolleyball impegnata nella fase playoff di serie D. I ragazzi allenati da Fabrizio Rolando ed Auro Corazzesi hanno perso in casa contro la Pallavolo Certaldo per 3-1: 26-24, 15-25, 20-25, 28-30. Due set persi ai vantaggi per la giovane formazione grossetana che ha lottato con le unghie e con i denti per provare a vincere la sfida coi certaldesi. L’avversario sembrava alla portata, ma la squadra di Rolando e Corazzesi sembra aver perso lo smalto di inizio stagione. Un calo fisico e mentale dell’ultimo periodo poteva starci, visti i tanti impegni dei ragazzi da inizio stagione ad ora. Tanti gli errori, sia in attacco che in difesa, per una formazione che aveva chiuso al secondo posto la stagione regolare dietro la Polisportiva Savinese ma che ora sembra aver perso stimoli e carattere. Eppure il primo set è andato ai grossetani, capaci di vincere il braccio di ferro 26-24. Nel secondo set Invicta sempre a rincorrere un avversario più tonico e voglioso. Grossetani a cui sembra essere finita la benzina, visto come la squadra ha giocato veramente tante partite tra serie D e under, con i ragazzi in campo praticamente due volte a settimana nei vari impegni. Stessa musica nel terzo set, mentre nel quarto Certaldo ha avuto la forza di piegare i padroni di casa con le ultime energie rimaste 30-28, per una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca a Corazzesi e Rolando. Adesso ci sarà la sosta pasquale, con l’Invictavolleyball che tornerà in campo il 15 aprile.