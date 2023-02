Invicta Girls ko Under 18 al tappeto con il Nottolini

Arriva la prima battuta d’arresto per le Invicta Girls nella categoria Under18 dei coach Ausanio e Chiappelli: la squadra maremmana è stata sconfitta per 3 set a 1 (25-17, 22-25, 25-23, 25-18) da un buon Nottolini, squadra della provincia di Lucca che ha una grande tradizione a livello giovanile. "Abbiamo giocato sottotono e in partite di livello come al regionale, non puoi permetterti troppa discontinuità – hanno commentato i due allenatori alla fine del match –. Abbiamo sbagliato troppo in fase di battuta e subito il loro servizio, ma soprattutto è mancata la lucidità nei momenti chiave dei set per chiuderli in nostro favore. Comunque nulla è perduto e tutto è ancora possibile, certo è che le prossime gare saranno fondamentali se vogliamo continuare a far bene". Prossimo impegno mercoledì primo marzo, ancora una volta in trasferta, contro la squadra Upv Buggiano.