Invicta girl Under 16 Subito un successo nel Regionale

Esordio con vittoria per la formazione Under 16 femminile dell’Invicta dei coach Ausanio e Chiappelli alla prima gara Regionale contro Ambra Cavallini Pontedera. Come in finale tre settimane fa un 3 a 1 a favore delle grossetane: questa volta in palio c’erano 3 punti importanti in un girone unico che non permette tante sbavature e passi falsi. Le ragazze terribili dell’Invicta giocano una grande partita, un match di sacrificio contro una buonissima Ambra Cavallini.

"Siamo contenti, non era per nulla una partita semplice – commentano i coach Ausanio e Chiappelli – nessuna delle due squadre aveva dato il meglio di sè in finale, oggi invece è stata fin da subito una battaglia senza esclusione di colpi. Bravissime tutte le nostre ragazze, abbiamo incominciato il girone con tre punti pesanti, affronteremo altre 6 partite toste ma con questa determinazione sarà tutto un po’ più semplice" .