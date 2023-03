Invicta, che successo Sbancata Pontedera 3-2

Una risposta ci doveva essere ed una risposta c’è stata. Dopo la malaugurata sconfitta sul campo dell’Anderlini Modena, l’Invictavolleyball è tornata alla vittoria. Nella ventunesima giornata del girone F di serie B maschile di volley, è tornato il sereno in casa grossetana. La formazione di Fabrizio Rolando, impegnata sul campo del Gruppo Lupi Pontedera, è andata a vincere di forza 3-2: 21-25, 25-21, 21-25, 25-21, 11-15. Prova di maturità della squadra grossetana che giusto una settimana fa a Modena aveva rimediato una sconfitta per 3-0 contro la penultima in classifica. La società non era rimasta soddisfatta dell’atteggiamento del team di Rolando, così Galabinov e soci a Pontedera hanno tirato fuori una delle migliori prestazioni dell’anno, vincendo al quinto set sul campo di un’ottima formazione, ed aggiungendo due punti alla propria classifica. Il primo set ha visto subito l’affermazione della formazione di Fabrizio Rolando. Pellegrino e compagni sono infatti scesi in campo col piglio giusto, andandosi a prendere un set importante, giocandolo a ritmo alto, e imponendo la propria superiorità. Nella seconda frazione stesso punteggio, ma a parti invertite, con i Lupi di Pontedera che hanno ristabilito l’equilibrio. Stesso punteggio, ancora una volta nel terzo set, con i grossetani capaci di ribaltare ancora la contesa a proprio favore portandosi nuovamente avanti contro la quarta forza del campionato. Gruppo Lupi Pontedera però, come da tradizione, ha venduto cara la pelle, vincendo il quarto set e portando quindi l’incontro all’ultimo e decisivo set. Nel quinto però l’Invictavolleyball ha trovato la lucidità necessaria per avere la meglio dei padroni di casa, chiudendo sul 15-11 la sfida in proprio favore. Con questi due punti i grossetani salgono a quota 32 lunghezze in classifica. La classifica: Civita Castellana 55, Imballplast Arno 1967 52, Lupi Santa Croce 48, Gruppo Lupi Pontedera 41, Villa D’Oro 38, Rossi Ascensori 38, Prato 37, Volley Club Orte 33, Invictavolleyball 32, Italchimici 21, Tomei Livorno 16, Modena Volley 15, Anderlini 9, Sir Safety 3.