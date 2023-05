Invicta, ad Empoli una sconfitta che brucia Il Cascine passa avanti in classifica

Sconfitta per la formazione maschile di serie D dell’Invicta che perde la quinta posizione in classifica nella fase playoff del torneo. La formazione allenata dai coach Fabrizio Rolando ed Auro Corazzesi ha perso partita e quinto posto. I giovani grossetani, impegnati al PalaFermi di Empoli, hanno perso 3-1 nella dodicesima giornata della fase playoff. Ko che ha consentito al Cascine Volley Empoli di superare in classifica proprio la formazione grossetana, arrivata a questa fase del torneo con le pile un po’ scariche. Il team empolese è stato più brillante, imponendosi 25-21, 25-21, 19-25, 25-20. Dopo aver perso i primi due set con lo stesso punteggio, Cognata e compagni hanno trovato il successo nel terzo set, ma poi i padroni di casa hanno chiuso i conti nel quarto set. Invicta che perde quindi la quinta posizione, a scapito della formazione di Empoli. La classifica: Migliarino Volley 29, Volley Arezzo 25, Pallavolo Certaldo 20, Polisportiva Savinese 19, Cascine Volley Empoli 17, Invictavolleyball 15, Borgo Rosso Volley 10, Zona Mazzoni 9.