Invicta, a Pontedera trasferta insidiosa

Trasferta insidiosa in quel di Pontedera per l’Invictavolleyball di Fabrizio Rolando. La formazione maschile grossetana, impegnata nel ventunesimo turno di serie B maschile, oggi alle 18 fa visita al Gruppo Lupi Pontedera nel tentativo di dimenticare la brutta prestazione di Modena del turno precedente. Il gruppo di Galabinov e soci, dopo aver perso contro una squadra materasso nel turno scorso ora deve dare delle risposte alla società. Prestazione come le ultime non sono più accettabili, soprattutto dal punto di vista dell’impegno e dell’approccio alla gara. Pontedera è la quarta forza del torneo con 40 punti ed ha necessità di continuare a vincere per rimanere nei piani alti. I grossetani, oramai fuori dai giochi, dovranno cercare invece di concludere al meglio la stagione. I pontederesi di Lazzeroni sono reduci dalla vittoria di Orte dove si sono imposti per 3-0 su un avversario da prendere con le dovute precauzioni. Nei primi due set il Gruppo Lupi ha sempre mantenuto il pallino del gioco, portandosi sempre avanti di tre o quattro punti, per poi dar vita alla volata finale, chiudendo con parziali netti (25-18 e 25-17) in proprio favore. Terzo set decisamente diverso, in cui l’Orte ha reagito, forzando in battuta, restando sempre a contatto con Pontedera che non si è fatta sorprendere. La partita si è chiusa dopo l’affermazione dei biancocelesti nel terzo set per 25-23 con un errore diretto dei laziali che hanno permesso la vittoria del match. Si è trattato di una positiva prova corale che conferma la consistenza del sestetto pontederese, già come nel derby con i Lupi di Santa Croce. Nell’ultimo mese e mezzo Sabatini e soci hanno espresso un gioco soddisfacente. Il programma della giornata: Gruppo Lupi Pontedera-Invictavolleyball, Modena Volley-Volley Club Orte, Villa d’Oro-Lupi Santa Croce, Imballplast Arno 1967-Kabel Volley Prato, Sir Safety-Italchimici Foligno, Edotto Rossi Ascensori-Tomei Livorno, Ecosantagata Civita Castellana-Moma Anderlini Modena.