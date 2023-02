Sconfitta esterna per la Pallavolo Grosseto "Luca Consani". La formazione femminile, allenata da Rossano Rossi, e partecipante al torneo di B2, ha ceduto davanti al pubblico casentinese contro l’Omac Stia. La formazione aretina si è imposta in casa 3-1, rendendo sempre più difficile quindi la corsa delle grossetane verso la salvezza. Coach Rossi ha dovuto fare a meno di diverse giocatrici infortunate, ultima Sara Biagioli, messa ko in settimana da un problema alla caviglia. Il primo set ha visto le grossetane giocare con disinvoltura, portando a casa la vittoria 25-22; poi però la stanchezza e la reazione della squadra ospite hanno cambiato le carte in tavola. Il secondo set infatti è stato vinto dalle padrone di casa 25-20 dopo un avvio sul 5-0 grazie alla negativa ricezione delle grossetane; poco da dire nel terzo set, vinto 25-16, con la Pallavolo Grosseto quasi mai in partita. Le biancorosse hanno provato a reagire nel quarto set, perdendolo però 25-20. Le grossetane hanno seguito le indicazioni del tecnico solo nel primo set, per poi perdere in lucidità. C’è stata la volontà di lottare, ma non è bastata. Le grossetane restano al terzultimo posto in classifica a quota 11 punti.