In Prima Divisione Uisp quattro squadre in lizza per conquistare il titolo di categoria

Si accende sempre di più la lotta al vertice nel campionato di Prima Divisione targato Calcioshop a Grosseto di calcio a 5 della Uisp di Grosseto: almeno quattro squadre sono in lizza per il titolo finale di un torneo che non ha lesinato sorprese dall’inizio alla fine, con un cammino davvero ragguardevole da parte di tutti. L’Atletico Barbiere, che mantiene il primato nonostante il turno di riposo, viene raggiunto dallo Sporting Talamone, la matricola terribile che così bene sta facendo in questa annata: i ragazzi di Valentini, grazie al duo Frulletti-Falciani, piegano la resistenza dell’ ostico I Rigattieri Cdp di Fallani, a cui non bastano le prestazioni di Martellini e Fommei. Vittoria anche per il Muppet Etrusca Vetulonia, nonostante la buona gara della Tpt Pavimenti apparsa in ripresa: 8 a 5 il finale per Fabbri e compagni, con Stefanini e Briaschi che disinnescano l’ottima partenza di Shaba e Canuzzi. Larga affermazione invece per l’Fc Bascalia, con Tichem, Pitel e Demerji in grande spolvero nel 14 a 3 contro il Barbagianni Carrozzeria Tirrena, mentre il Montalcino strappa un importante punto in chiave salvezza con il 3 a 3 ottenuto contro la Pizzeria Ballerini: in evidenza Pacenti con una doppietta.