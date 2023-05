In ogni competizione è una gran Compagnia

Ancora grandi risultati a livello regionale per la Compagnia Maremmana Arcieri. La società grossetana, impegnata nella gara giovanile di Pistoia, ha colpito ancora nel segno.

Mentre il trio dei maremmani composto da Ginevra Landi, Ilaria Tognozzi e Matteo Bilisari, partiva con la nazionale giovanile insieme al presidente Stefano Mazzi alla volta dei Campionati europei, il resto della Compagnia Maremmana Arcieri non rimaneva a guardare e, alla gara di Pistoia, si portava a casa un primo posto, due secondi posti e due terzi posto.

Una gara a livello giovanile che ha visto i giovani arcieri mettersi in mostra in campo regionale iniziando anche a confrontarsi con avversari diversi e più forti.

Prima posizione e medaglia d’oro per Alessia Bilisari nella categoria Arco olimpico Ragazzi femminile; medaglia d’argento per Sara Fruscoloni nella categoria Arco olimpico Ragazzi femminile; medaglia d’argento per Cristian Bertoldi nella categoria Arco olimpico Allievi maschile; medaglia di bronzo per Niccolò Mazzuoli nella categoria Arco olimpico Ragazzi maschile; medaglia di bronzo per Serena Pepi nella categoria Arco olimpico giovanissimi femminile. Poi è arrivato un fantastico quarto posto per Martina Bertoldi alla sua seconda gara assoluta e prima gara assoluta a 25 metri nella classe giovanissimi.

Insomma il bottino di questa trasferta è stato senza dubbio soddisfacente per la società biancorossa che si sta dimostrando fucina di talenti che nel giro di pochi anni sta lanciando nel panorama regionale ed anche in quello italiano atleti che avranno sicuramente un futuro nella disciplina. Grande soddisfazione per i dirigenti ed i tecnici della società che ora vedranno i propri ragazzi iniziare ad impegnarsi anche nelle gare outdoor con l’arrivo della bella stagione.