Impresa del Luca Consani Battuta la capolista 3-1

Meravigliose. Le ragazze della Pallavolo Grosseto Luca Consani, impegnate nel campionato di serie B2 femminile, sono state a dir poco meravigliose. La formazione di coach Rossano Rossi, impegnata in uno scontro pribitivo contro la capolista Montesport Montespertoli, è stata capace di battere 3-1 (25-20, 15-25, 25-19, 27-25) in casa la corazzata che sta dominando il campionato. Una prova di forza e di maturità incredibile per la squadra grossetana che, dal basso della classifica – è infatti invischiata nella corsa salvezza – è stata capace di trovare la convinzione di stendere un team decisamente superiore. Dopo aver perso 3-2 all’andata, le grossetane sono state capace di battere le fiorentine in casa. La Pallavolo Grosseto è quindi la prima squadra del girone H ha sconfiggere la prima della classe che finora non aveva mai perso. Il tutto con molte defezioni. Invece ecco l’impresa che non ti aspetti. "Abbiamo avuto un avvio di gara grintoso -dice coach Rossano Rossi -, da subito si è capito che per le avversarie non sarebbe stata facile. Dopo un buon brek non le abbiamo fatte rientrare. Nel secondo è venuta fuori la reazione loro". Ma questa volta Santerini e compagne non mollano, anzi, il livello di gioco sale ancora, la difesa e muro è ben messo e l’attacco trova varchi per mettere il pallone a terra in campo fiorentino. Il set è dominato dalle maremmane, 25-19. Il quarto set è il parziale più bello, Montesport non vuole perdere, le grossetane sentono odore di impresa. Il finale a cardiopalma, la Pallavolo Grosseto guadagna due match point sul 24-22, e poi chiudono sul 27-25 aggiudicandosi il match. "Venerdì abbiamo perso Colucci unico centrale di ruolo – ha aggiunto Rossi - in pratica abbiamo giocato con un palleggiatore e cinque schiacciatori giocando mezza palla al centro. La differenza l’ha fatta l’intensità che ci abbiamo messo". Pallavolo Grosseto: Poggetti al palleggio, Massari opposta, Biagioli e Miceli schiacciatori, Ciavattini e Bacci centrali, Santerini libero, nel corso del match sono entrate Tocci e Milani.