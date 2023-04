Il viceallenatore Nicolò Costa "Dobbiamo essere più cinici"

A causa della squalifica di mister Cretaz sulla panchina biancorossa ieri ha fatto l’esordio Nicolò Coscia. "Dovevamo chiudere la partita dopo il gol del vantaggio con l’occasione capitata a Crivellaro. Poi nella ripresa siamo andati in difficoltà su due palloni in area di rigore, ma nonostante questo anche nel finale abbiamo avuto buone occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. Creare diverse occasioni importanti contro la prima della classe non era facile, ma ci siamo riusciti". Una classifica delicata. "Ci dispiace per il risultato, ma questo è lo spirito giusto e dobbiamo andare avanti con il lavoro. Ripeto dispiace per il risultato: dobbiamo essere più cinici sotto la porta avversaria. Nonostante la classifica devo dire che come prestazioni la squadra ha sempre dato risposte positive ad eccezione dei 40 minuti con l’Orvietana. Dobbiamo essere più cinici al momento opportuno perché le partite possono cambiare in ogni momento. Per il futuro bisogna soltanto lavorare come stiamo facendo ed andare avanti fino alla fine: conosciamo la classifica, ma conosciamo anche il valore della nostra squadra: ci aspettano cinque finali". Entusiasmo in casa dell’Arezzo. "Per noi quella con il Grosseto era una tappa strafondamentale per mille motivi – afferma contento mister Indiani – e sono soddisfatto della vittoria odierna molto importante per noi".