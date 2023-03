Il trionfo del bravo Adriano Nocciolini ai Campionati italiani autoferrotranvieri

Il castiglionese Adriano Nocciolini (nella foto) concede il bis. Infatti il capitano del Marathon Bike di Grosseto, si impone ai Campionati italiani autoferrotranvieri di ciclismo a Carpineto Romano, dopo l’analogo titolo conquistato a Piombino nel lontano 2012. Novantacinque chilometri del percorso "medio" con 1200 metri di dislivello della Granfondo valida anche per il trofeo "Rerum Novarum" corsi magistralmente da Nocciolini dipendente dell’azienda "Autolinee Toscane" sede di Grosseto. Che Nocciolini, 52 vittorie all’attivo, passasse un momento di forma eccellente, lo aveva dimostrato in questo inizio di stagione con buoni piazzamenti. Proprio nella salita finale, entrava in azione Nocciolini che metteva in mostra le sue caratteristiche di passista-scalatore e il suo stato di forma, rientrando da solo su una fuga di cinque corridori promossa a metà gara. Alla fine quarto assoluto e maglia di campione italiano autoferrotranvieri da mettere in bella mostra nella sua già ricca bacheca. Oggi intanto si corre la seconda prova della diciassettesima edizione del "Trittico di Maremma", gara a tappe di ciclismo amatoriale, andrà in scena alle 15.30 dal bar "Alla curva" del Grilli e con arrivo a Giuncarico Scalo.