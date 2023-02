Il sestetto "Peri" in trasferta con il Dream Volley

Trasferta a Pisa per la Pallavolo Grosseto targata Giorgio Peri. La formazione femminile di serie C, allenata da coach Stefano Spina, alle 21 scenderà in campo per sfidare il Dream Volley Pisa per il sedicesimo turno di campionato. Le grossetane, rinfrancate dalle ultime vittorie, sfideranno la terza forza del torneo con 31 punti, mentre mentre la Pallavolo Grosseto è a quota 19 punti, in nona posizione.

Le ragazze di Spina sono pronte per fare il "colpaccio" e portarsi a casa i tre punti per provare a scalare la classifica. Il programma della giornata: Pediatuss Casciavola-Union Volley Brulotto Riotorto, Mav Autotrasporti Nottolini-Folgore San Miniato, Ecoresort Paradu Donoratico Volley-Tre Emme Vp Volley, Oasi Volley Viareggio-Volley Peccioli, Immunoped Pediatrica Dream Volley Pisa-Pallavolo Grosseto, Baia del Marinaio Volley Cecina-Pallavolo Cascina.