Il Ribolla vince a tavolino con il Suvereto La Marsiliana supera il Paganico e fugge

Il Ribolla vince a tavolino contro il Suvereto, la Marsiliana batte il Paganico nel recupero.

Per la Seconda categoria, mercoledì era in programma il recupero della partita tra Ribolla (nella foto) e Suvereto, sospesa dopo dieci minuti per un malore ad un giocatore.

Il Suvereto però non si è presentato alla gara, e perderà la sfida 3-0 a tavolino; per i livornesi in arrivo anche un’ammenda ed un punto di penalità.

In Terza categoria invece è stata recuperata la gara di domenica scorsa, tra Paganico e Marsiliana, con quest’ultima formazione che si è imposta 1-0 con gol di Fastelli nella ripresa, confermandosi in vetta al girone di Terza categoria.

PAGANICO: Cecchi, Martini, Monaci, Biele, Golia, Spuma, Coulibaly, Peluso, Fioretti, Cavaliere, Casini. A disposizione: Berti, Aramini, Fedeli, Marconi, Marocco, Terrosi, Rubegni, Vescovo. All. Amedei.

MARSILIANA: Scivola, Sabatini D., Stagnaro, Fastelli, Balocchi, Innocenti, Barbini D., Sabatini F., Calchetti, Vincenti, Barbini F. A disposizione: Palazzini, Venanzi, Boggi, Vestri, Carrucola, Bonemei, Covitto, Rosati. All. Bagnoli.

Rete: 15’st Fastelli.