Il Muppet batte l’Atletico Barbiere e stacca tutti

Il Muppet Etrusca Vetulonia vince 6-5 lo scontro diretto contro l’Atletico Barbiere e prova a staccare tutti nel campionato di Prima Divisione di Grosseto di calcio a 5 Uisp. Il team di Fabbri si affida alle giocate di Stefanini e Briaschi per piegare l’altra big del campionato al termine di un match comunque sempre vissuto sui binari dell’equilibrio. Si forma così una piccola frattura nella classifica, anche perché lo Sporting Talamone rinvia il proprio impegno contro il Barbagianni Carrozzeria Tirrena e dunque ancora non si sa come andrà a finire. Troppo Bascalia, invece per la Tpt Pavimenti, che cade 14 a 5 sotto i colpi dei funamboli Tichem e Petcov, mentre i gol dei fratelli Tosoni lanciano la Pizzeria Ballerini nel 7 a 5 contro I Rigattieri Cdp. Una partita che non ha avuto storia. Riposava il Montalcino.