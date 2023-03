Il mister dell’Arezzo, Indiani, non si fida "Con il Grifone sarà un match difficile"

Stamani consueta rifiniture per i biancorossi che domani, inizio alle 15, nell’anticipo della dodicesima giornata del girone di ritorno ospiteranno sul neutro di Poggibonsi, a porte chiuse, l’undici dell’Arezzo di mister Indiani, capolista del girone. Messini e Bruno hanno svolto un lavoro differenziato mentre Diambo, dopo tre giorni di assenza, è tornato in gruppo. Su questa partita abbiamo ascoltato il parere del tecnico Indiani, ex biancorosso, la cui squadra arriva da sette vittorie consecutive ed è lanciata verso la promozione in Lega Pro.

"Si profila una partita strana e difficile – sottolinea il mister della squadra amaranto –. Perché affrontiamo una formazione in lotta per la salvezza e con un assetto completamente diverso rispetto all’andata. Non mi piace il campo neutro perché avrei preferito giocare a Grosseto in uno stadio bello e importante con un terreno di gioco spettacolare e dove avremmo potuto avere anche il supporto dei nostri 500-600 tifosi".

Volete allungare la vostra serie positiva di sette vittorie? "Ce la metteremo tutta – conclude il mister –_ per centrare la nostra ottava vittoria per, poi, suonare nella gara di giovedì prossimo la nostra nona. Ripeto contro il Grosseto non sarà una gara facile e non è una frase di circostanza".

Intanto oggi il Grosseto interrompe il silenzio stampa dal momento che oggi il mister biancorosso Cretaz inconterà i giornalisti.