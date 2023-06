Il mercato può iniziare

Il Circolo Pattinatori Grosseto comincia a pensare alla squadra che verrà. Il presidente Stefano Osti e i suoi collaboratori hanno salutato e ringraziato in questi giorni tre giocatori che, per loro scelta, non faranno più parte della rosa biancorossa. L’inglese Alex Terence Mount (51 reti in biancorosso in 73 partite) tornerà in Portogallo, per motivi familiari, e giocherà con la Sanjoanense, in seconda divisione. German Nacevich (25 gol in 72 gare) proseguirà la carriera in Argentina, ma ha deciso soprattutto di intraprendere la carriera di avvocato. Giovanni Menichetti, infine, a causa degli impegni di lavoro, ha deciso di mettere fine a una brillante carriera. "Ci lasciano – dice il presidente del Cp Grosseto, Stefano Osti - tre pedine importanti, che hanno permesso alla squadra un cambio di marcia. Il loro apporto è stato fondamentale anche in questa straordinaria stagione. Nel girone di ritorno e nei playoff hanno regalato tante belle soddisfazioni agli sportivi. La vittoria a Trissino ai supplementari e quella persa ai rigori, hanno mostrato il loro spessore tecnico, mentre nei due anni hanno dimostrato di essere figure umane di grande livello". "Come presidente - aggiunge - li ringrazio per il loro impegno, professionalità e per aver sempre messo davanti a tutto la maglia biancorossa".