Il Massa Valpiana riceve la visita del Bibbona

La quattrordicesima giornata del girone G di Prima categoria mette in programma la prova del nove per il Manciano. La formazione allenata da Gabriele Maggio, ultima in classifica con 7 punti al pari del San Vincenzo, va a fare visita proprio ai livornesi. In caso di ko, la panchina di Maggio potrebbe iniziare a traballare, visto che una sola vittoria su 12 incontri non è proprio ciò che si attendevano in casa biancorossa. In vetta invece il Massa Valpiana ospita il Bibbona, terz’ultima con 11 punti. Vincere darebbe fiducia anche al Manciano che insegue. Trasferta insidiosa a Donoratico per il Monterotondo: i rossoverdi infatti saranno sul campo della seconda della classe, formazione forte ed organizzata. Turno casalingo per l’Argentario che, dopo il ko di mercoledì col Gracciano, prova a rifarsi al Maracanà con un Venturina che è tutt’altro che un cliente comodo.