Il "Luca Consani" riceve la visita della Ius Arezzo

Il palazzetto dello sport di piazza Atleti Azzurri d’Italia stasera alle 21 ospita l’incontro tra Pallavolo Grosseto "Luca Consani" e Ius Pallavolo Arezzo, sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di B2 femminile di volley. Il team grossetano, allenato da coach Rossano Rossi, attende l’arrivo della formazione aretina con il coltello tra i denti. Le grossetane infatti dovranno provare in tutti i modi a vincere contro un avversario che potrebbe essere alla portata. Pur con 11 punti in più delle grossetane, le aretine non sono ancora salve. La squadra di Rossi, che sgomita per uscire dalla zona retrocessione, finora ha vinto 4 partite, ed ora, seppur con le attenuanti del caso per le assenze, dovrà tirare fuori l’orgoglio per dare continuità ai propri risultati.