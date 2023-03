Il "Luca Consani" conquista i tre punti contro il Battistelli Fossato

A Fossato servivano tre punti per alimentare il sogno salvezza e la Pallavolo Grosseto ha raggiunto l’obiettivo. Bella e convincente vittoria del "Luca Consani" di coach Rossi, che ha vinto sul parquet del Battistelli Fossato Volley nel ventunesimo turno di serie B2 femminile: vittoria per 3-0 (20-25, 19-25, 22-25) e stop dopo tre vittorie di fila per la formazione di casa che ha dovuto fare i conti con la maggior vogli di vittoria della squadra grossetana. E’ stata una vittoria fondamentale quella ottenuta dalla squadra biancorossa, visto come con questi tre punti le ragazze allenate da Rossano Rossi hanno operato un doppio sorpasso, ai danni di Piandiscò Valdarno e Bartoccini Fortinfissi, raggiungendo quota 20 punti. Dopo la bella vittoria con il Civitavecchia serviva una gara strepitosa al "Luca Consani", ne è scaturita una gara perfetta. In trasferta a Fossato di Vico. Santerini e compagne non sbagliano nulla e centrano la seconda vittoria consecutiva. Bellissima prova di carattere, di forza e di tecnica, questa volta risulta arduo trovare qualcosa da correggere. "È ormai da tempo che questa squadra ha cambiato passo e anche se a volte il campo non ci rende quanto dovuto – ha detto il coach – abbiamo affrontato tutte le squadre a viso aperto".

"Luca Consani": Poggetti al palleggio, Massari opposta, Tocci e Biagioli bande, Bacci e D’Erasmo centrali e Santerini libero. A disposizione: Milani, Colucci, Bertelli e Paoli.