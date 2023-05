Il "Luca Consani" a Viterbo deve solo vincere

Trasferta da vincere a tutti i costi per la Pallavolo Grosseto "Luca Consani". Oggi alle 17.30, la formazione femminile di coach Fabrizio Rolando, sarà sul campo del Vbc Viterbo per una sfida che vale una stagione. Se le grossetane vinceranno infatti confermeranno il mantenimento della categoria B2 dopo una rincorsa alla salvezza degli ultimi tempi che è servita ad uscire dalla zona retrocessione. Pallavolo Grosseto attualmente al nono posto con 32 punti e fuori dalla zona retrocessione, con gli stessi punti del Battistelli Fossato che oggi giocherà sul campo del già retrocesso Piandiscò Valdarno. Il Vbc Viterbo invece è undicesimo con 30 punti e l’incontro di oggi in terra laziale potrebbe scombinare i piani delle grossetane. Un successo netto delle viterbesi infatti farebbe precipitare nuovamente in zona retrocessione le maremmane.