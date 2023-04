Il Grifone torna al lavoro con in testa il Tau

Riprende oggi la preparazione dei biancorossi in vista della gara in programma domenica, quando il Grifone sul neutro di Poggibonsi ospiteràil Tau di Favarin. Neppure a dirlo si tratta di un altro "scontro salvezza" per i ragazzi di mister Cretaz che, dopo, il successo esterno con la Flaminia (la squadra laziale ha lasciato sei punti al Grifone, tutte e due le vittorie sotto la gestione del patron Lamioni), appaiono rinfrancati e tonificati per affrontare queste ultime quattro gare di un campionato che sembra non finire mai. Dopo il Tau, infatti, ci sarà la trasferta di Terranuova Traiana, poi, ultima fatica interna, ma sempre a Poggibonsi, con la Pianese, ed infine la trasferta col Ghiviborgo. Una classifica ingarbugliata anche in virtù degli scontri diretti quella che riguarda la parte bassa: ci sono, però, tutti i presupposti perché il Grosseto possa raggiungere la salvezza uscendo dalla zona playout. Intanto, dopo aver reso noto il regolamento dei play off, per l’ottava stagione consecutiva organizzati in due turni, e dei play out (scontri diretti), il Dipartimento Interregionale ha pubblicato le date degli incontri. Play off: 14 maggio 1^ Fase (semifinali); 21 maggio 2^ Fase (finali). Nell’ipotesi di una o più gare di spareggio il calendario sarà il seguente:14 maggio (gara di spareggio); 21 maggio (semifinali) 28 maggio (finali). Play out: 4 maggio (gara unica). Nell’ipotesi di una o più gare di spareggio il calendario sarà il seguente: 14 maggio (spareggioi) 21 maggio (gara unica dopo lo spareggio). Finale di Coppa Italia il 27 maggio.