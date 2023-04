Il Grifone ’ricaricato’ vuole voltare pagina

I biancorossi, che sono saliti a quota 36 in classifica, affrontano con uno spirito diverso, rispetto a qualche giorno fa, la trasferta di domani per la terzultima giornata del campionato. Sul terreno dello stadio "Mario Matteini" di Terranuova Bracciolini l’undici di mister Cretaz è atteso, per la sfida-salvezza, dall’undici del Terranuova Traiana di mister Calori che, con 31 punti, è davvero all’ultima spiaggia nella corsa verso i playout. La nuova posizione in classifica, però, deve essere uno stimolo in più, per Ciolli e compagni, alla ricerca dei tre punti. Anche ieri pomeriggio il Grifone si è allenato allo "Zecchini" a porte chiuse. "Per noi va bene lo stesso _ il commento dei tifosi "storici" sempre presenti agli allenamenti _ se questo atteggiamento della società serve per far vincere la squadra alla domenica". Probabile il rientro di Carannante, dopo la squalifica, nel reparto difensivo; per il resto le solite conferme. Per la trasferta di domani la società biancorossa ha messo a disposizione degli sportivi, gratuitamente, tre pullman per 105 posti. Per informazioni rivolgersi al Club Portavecchia: Fabio Buglieri 39216775393 e Sandro Serravalle 3475159016. I biglietti sono acquistabili alla segreteria dello stadio "Zecchini" stamani dalle 10 alla 10,30 contattando Gudo Venturacci, oppure direttamente alla biglietteria dello stadio aretino il giorno della gara sempre al prezzo d 12 euro sia per il settore ospiti che per la tribuna. Arbitro del match Domenico Petraglione della sezione di Termoli; assistenti Francesco Longobardi di Castellammare di Stabia e Luigi Ferraro di Frattamaggiore.