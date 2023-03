Il Grifone pensa al match con la Sangio Una partita dal sapore antico

Riuscirà il Grosseto di mister Cretaz a trovare una propria identità in questo travagliato finale di campionato? Se lo augurano, tra gli altri, i tifosi biancorossi che continuano a seguire le vicende del Grifone in mezzo a mille difficoltà, e per questo meritano un bravo, e meritano di pretendere dai propri beniamini risultati migliori rispetto a quelli ottenuti fino a questo momento, nonostante gli sforzi fatti dalla società del patron Gianni Lamioni, che ha affidato la gestione tecnica al direttore generale Filippo Vetrini, il quale, per la verità, fin dall’inizio della sua gestione aveva parlato di "un campionato difficile dove la priorità era raggiungere la salvezza tranquilla". E a un inizio di gestione brillante, qualcuno sognava già i playoff, ha fatto seguito, purtroppo, un periodo negativo tra mille difficoltà di varia natura compresa la sfortuna che ha portato il Grosseto in zona playout, a soli tre punti dalla retrocessione diretta con le due ultime prove (Orvietana e Ostiamare) davvero deludenti sotto il profilo del gioco. Ora arriva la trasferta di San Giovanni Valdarno, una sfida dal sapore antico fra le due squadre, con gli aretini di mister Firicano al sesto posto con 37 punti e i maremmani a quota 30 al primo posto dei playout. Si presenta dunque una grande occasione di riscatto per i torelli i quali, come al solito, saranno seguiti dal nutrito gruppo di tifosi biancorossi. Intanto la società biancorossa ha aperto le iscrizioni al "Summer Camp" il campo estivo di calcio a numero chiuso con istruttori qualificati riservato a ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni.