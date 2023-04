Il Grifone fa pretattica Allenamento senza tifosi

Sono rimasti delusi i tifosi che ieri pomeriggio non hanno potuto assistere alla seduta di allenamento che i giocatori biancorossi hanno svolto all’interno dello stadio. Questi "storici" tifosi, infatti, hanno trovato chiuse le porte dello "Zecchini". "Speriamo che questo allenamento a porte chiuse possa portare bene al Grifone", è stato uno dei commenti.

Ed in effetti il Grosseto di mister Cretaz, impegnato nella corsa salvezza, ha bisogno anche di tanta fortuna quando mancano tre gironate al termine del campionato. Sicuramente l’ostacolo più impegnativo che attende il Grifone è rappresentato dalla trasferta di domenica con il Terranuova Traiana di mister Calori che domenica ha ottenuto in trasferta un importante pareggio (1-1) in casa del Ghiviborgo. Grosseto, quint’ultimo a 34 punti, zona playout, aspettando oggi la decisione della Corte d’appello federale in merito al ricorso presentato per la gara Sangiovannese-Grosseto, e Terranuova Traiana, penultima, 31 punti, zona retrocessione diretta: uno scontro da ultima spiaggia per il team aretino; un po’ meno per la squadra grossetana che, però, deve puntare alla vittoria anche alla luce della sconfitta rimediata con il Tau.

Intanto la società ha deciso di mettere a disposizione tre bus gratuito per i tifosi. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al Club Portavecchia: telefonare ai numeri 392-1675393 o 347-5159016.