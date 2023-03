Il Grifone atteso dai 6 gare che saranno sei finali

Partitella a tutto campo per i biancorossi di mister Cretaz ieri pomeriggio al "Palazzoli" che in questa lunga sosta del campionato per la Viareggio Cup devono ritrovare gli stimoli giusti per affrontare le ultime sei gare di campionato con la mentalità propria di una squadra che deve pensare alla salvezza considerando che il calendario si presenta abbastanza irto di difficoltà contro formazioni che non sono per nulla tranquille in classifica. Ed in modo particolare le tre gare casalinghe (Arezzo, Pianese e Tau) saranno effettuate sul campo neutro di Poggibonsi e a porte chiuse. In trasferta i biancorossi dovranno far vista alla Flaminia di Civita Castellana, alla Terranuova Traiana e al Ghiviborgo. Sei gare che hanno il sapore di autentiche finali mentre bisogna ancora conoscere il responso del giudice sportivo dopo le "comiche" di San Giovanni Valdarno. La società biancorossa è ancora in silenzio-stampa. Intanto oggi con inizio alle 15 allo stadio Zecchini terza uscita dell’Us Grosseto nella 73° edizione della Viareggio Cup. I biancorossi affronteranno l’undici dell’Uyss New York: i biglietti sono in vendita sul circuito Ciaotickets e nelle rivendite abituali. Nell’occasione della gara saranno aperte solo le tribune laterali Nord e Sud al prezzo unico di 15 euro. Gli abbonati di tutti i settori, fanno sapere dalla società biancorossa, potranno ritirare un ticket gratuito al botteghino di viale Michelangelo che sarà aperto alle 13,30. I torellini sono reduci dalla vittoria contro l’Arezzo per 2-1 e dalla sconfitta per 3-2 con la Sampdoria.