Il Grifone approfitta della sosta per preparare il match con l’Arezzo

Proseguono gli allenamenti dei biancorossi sul terreno del "Palazzoli" mentre il campionato osserva una lunga sosta per consentire lo svolgimento della Viareggio Cup. L’allenatore Cretaz, in questo modo, ha più tempo a disposizione per cercare di trovare la soluzione più idonea che sia in grado di far raggiungere alla squadra l’obiettivo della salvezza senza passare dalle "forche" dei playout. Ed il prossimo appuntamento per il Grifone sarà sabato 1 aprile quando sul neutro di Poggibonsi, a porte chiuse, i biancorossi affronteranno la capolista Arezzo. In casa biancorossa regna ancora il silenzio stampa.

Ieri pomeriggio il centrocampista Pasciuti è rientrato anzitempo nello spogliatoio per una botta ricevuta durante la partitella. Una curiosità dal sito "Notiziario del Calcio": tra i venti giocatori del girone E che valgono maggiormente ci sono due biancorossi: Andrea Ciolli (150mila euro) e Alberto Gomes (125mila euro).

A proposito della Viareggio Cup, manifestazione voluta dal patron Lamioni e alla quale il Grosseto partecipa per la prima volta, oggi i "torellini" scenderanno nuovamente in campo per il secondo turno del girone 6. L’appuntamento alle 16 sul sintetico di Bogliasco a Genova contro i pari-quota della Sampdoria che nel primo turno ha inflitto un poker di gol agli americani dello Uyss Soccer di New York. Gli Juniores nazionali di mister Corti all’esordio hanno superato l’Arezzo per 2-1 (doppietta di Generali).