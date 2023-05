"Il Grifone allestirà una squadra vincente"

Il Grosseto si gode una meritata permanenza in categoria che consente alla società biancorossa di poter preparare nel migliore dei modi la prossima stagione calcistica. Ed anche il presidente Antonio Fiorini ora è molto più rilassato. "In effetti quello che conta – afferma l’avvocato – è stato il raggiungimento dell’obiettivo della permanenza in categoria. Devo ammettere che c’è stata una sofferenza maggiore rispetto alle nostre previsioni, ma questa è stata la conseguenza naturale di una stagione calcistica nata non nel verso giusto, conseguenze che si sono riprodotte in tutti i settori della società sia a livello dirigenziale che sotto l’aspetto prettamente della squadra, o meglio, del gruppo. Penso, infatti, che i componenti della rosa ne abbiano risentito anche sotto l’aspetto fisico. E poi non bisogna anche altri fattori che hanno influito sul rendimento della squadra, non tanto il discorso arbitrale, sul quale in futuro dovremo stare molto attenti ed avere un comportamento più professionale, quanto sul discorso degli infortuni". In che senso? "Ad esempio _ prosegue il presidente biancorosso _ nel reparto offensivo gli infortuni hanno condizionato le prestazioni dei nostri tre attaccanti, Gomes , Aleksic e Rotondo. E a proposito del giovane Niccolò voglio fargli gli auguri per una pronta riabilitazione. Basta, però, parlare del passato e di tante inutili polemiche. Guardiamo avanti. Sul futuro? "Il primo passaggio è stata la salvezza – conclude il presidente Fiorini – e il secondo sarà quello di allestire una squadra che possa disputare un campionato di avanguardia e, magari, vincerlo anche se non sarà facile perché come dimostra la storia vincere un campionato di serie D è sempre un’impresa. Ma il patron Gianni lamioni è abituato a vincere le imprese. Un grazie non solo ai ‘tifosi dello zoccolo duro’: quello che vorrei è che vi possa essere un maggiore sostegno da parte del pubblico che, forse, un po’ ce lo siamo giocati, ma che dobbiamo essere bravi a riconquistarlo".