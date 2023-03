Il Grifone al lavoro per il sorpasso all’Ostia

Sicuramente avrà il dente avvelenato l’undici dell’Ostiamare che domani, inizio alle 14,30, per la decina giornata del girone di ritorno, è ospite del Grosseto sul campo neutro dello stadio "Alberto Martelli" di Montalto di Castro dove la gara si giocherà a porte chiuse. La compagine biancoviola di mister Perrotti, infatti, domenica scorsa è stata sconfitta in casa dai Mobilieri Ponsacco in virtù di un gol, in pieno tempo di recupero, realizzato da Fratini. In classifica l’Ostia Mare con 30 punti è ai margini, ma fuori dalla zona playout mentre il Grosseto di mister Cretaz di punti ne ha collezionati 29. I biancorossi, dopo la disastrosa prestazione offerta contro l’Orvietana, stanno preparando il match nel ritiro del paese laziale alla ricerca della massima concentrazione e determinazione. Il tecnico del Grifone sarà costretto a rivoluzionare l’assetto della squadra e a cambiare i protagonisti dopo le decisioni del giudice sportivo. A questo punto, però, i discorsi servono a poco: conta soltanto il risultato del campo dove i responsabili sono i giocatori. Nelle ultime cinque gare il Grosseto ha totalizzato due punti con i due pareggi (Trestina e Livorno) e le tre sconfitte (Montespaccato, Follonica Gavorrano e Orvietana): un ruolino di marcia che deve essere per forza modificato per raggiungere l’obiettivo di una salvezza tranquilla fuori dai playout. A dirigere il match è stato designato l’arbitro Riccardo Boiani della sezione di Pesaro; assistenti Laura Gasperini di Macerata e Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno.