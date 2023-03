Il "Giorgio Peri" sfida il leader Tre Emme

Con la salvezza quasi conquistata stasera alle 21 la Pallavolo Grosseto femminile Giorgio Peri, ospita la capolista nel penultimo atto del campionato di serie C: al palazzetto grossetano infatti arriva il Tre Emme Vp Volley, con già in tasca la sicura promozione alla categoria superiore. Le ragazze allenate da Stefano Spina dal canto loro, sono riuscite a portare a termine una stagione con un risultato più che dignitoso. Dopo le prime difficoltà iniziali, coach Spina è riuscito a trovare quell’equilibrio che ha portato la squadra ad affrontare le ultime due partite con la quasi certezza di aver portato a casa la salvezza. Infatti per metterla in discussione la Pallavolo Grosseto dovrebbe essere superata da Volley Peccioli dietro di 4 punti e il San Miniato, dietro di 6 lunghezze. Il programma : Pallavolo Grosseto-Tre Emme Vp Volley, Oasi Volley Viareggio-Baia del Marinaio Volley Cecina, Mav Autotrasporti Nottolini-Pediatuss Casciavola, Immunoped Pediatrica Dream Volley Pisa-Ecoresort Paradu Donoratico Volley, Volley Peccioli-Union Volley Brulotto Riotorto, Folgore San Miniato-Cascina.