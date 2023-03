Il "Giorgio Peri" battuto in casa dal Donoratico

Donoratico riesce a sfatare la "regola del palazzetto". La formazione femminile di serie C della Pallavolo Grosseto, targata Giorgio Peri, ha perso in casa 3-0 (25-18, 27-25, 25-21) contro il Donoratico Volley. E’ stata una partita tiratissima. Nonostante le molte battute regalate allo score avversario, conseguenza di un maggior rischio inevitabile dovuto alla forzatura del servizio, in quanto battute innocue portavano comunque il punto alle avversarie, il Donoratico Volley ha spesso condotto il gioco e onorato alla grande la partita.

"Purtroppo l’influenza che ha tenuto lontana dalla palestra Aurora Biondi, nostro palleggiatore, si è fatta sentire nel feeling con i centrali che solitamente fanno la differenza per le loro capacità e la loro esperienza – ha detto l’allenatore Stefano Spina –. Comunque abbiamo fatto una buona partita contro una formazione molto forte".