Il Galileo Follonica non sbaglia nulla: Forte dei Marmi al tappeto

E’ un super Galileo Follonica quello che batte il Forte dei Marmi (4-1 il finale)e si rilancia nelle alte sfere della graduatoria. La squadra di Silva ha messo sotto i versiliesi dall’inizio alla fine della partita, grazie anche ad un Barozzi in formato mondiale. La partita si indirizza già nella prima frazione. La partita si sblocca grazie a Marco Pagnini: l’attaccante riceve un grande assist da Francesco Banini e fa secco Gnata che non può nulla sul gancio da pochi metri. Il Forte dei Marmi non ci sta e si riversa nella metà campo avversaria. Barozzi ferma una doppia punizione di prima di Ambrosio e sul power play raddoppia: questa volta è Francesco Banini che si invola solo davanti a Gnata e lo batte grazie ad un tiro da posizione angolatissima. Il 2-0 gasa il Follonica che fa tris prima della fine del primo tempo grazie a Francesco Banini che fa fuori mezza difesa e batte ancora Gnata. Nel secondo tempo il Follonica chiude i conti con Marco Pagnini: in power play l’attaccante da pochi passi con un "alza e schiaccia" chiude i giochi e la sfida. Il Forte ci prova fino alla fine ma riesce a bucare Barozzi solo un secondo dalla fine con un tiro da fuori del giovane Lombardi. Da segnalare anche altre parate del portiere del Forte su Cancela che per tutta la sera ha provato ad entrare nel tabellino dei marcatori senza riuscirci.

Il tabellino: Barozzi (Irace), Bracali, M.Pagnini, F.Pagnini, D.Banini, F.Banini, Montigel, Cancela, Bonarelli. All. Silva