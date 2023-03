Il Galileo dura un tempo Poi il Lodi diventa padrone

Il Galileo Follonica cade a Lodi (3-1) e interrompe la sua corsa all’alta classifica. Dopo Monza arriva dunque un’altra sconfitta in trasferta per la squadra di Silva che in questa stagione non riesce a trovare continuità lontano dal Capannino. La squadra maremmana alla fine esce con le ossa rotte dal Palacastellotti e solo un grande Barozzi l’ha salvata da un passivo ben più pesante grazie ad una serie di parate importanti.

I follonichesi partono bene con Fede Pagnini che viene però stoppato da Grimalt. Il Lodi è più fresco e si affaccia dalle parti di Barozzi con Najera e Giovannetti. Dopo un periodo di studio il Lodi passa grazie ad una bella rete di Barbieri che dopo una bella azione supera Barozzi da pochi passi. L’1-0 però dura poco perchè il Follonica pareggia: un tiro di Cancela sbatte sulla balaustra dietro la gabbia, la pallina arriva a Montigel che, complice Grimalt un po’ in affanno, deposita in rete. L’1-1 resiste per tutto il primo tempo anche se Barozzi ci mette più volte una pezza. Nel secondo tempo c’è solo il Lodi che torna in vantaggio con Antonioni: il giovane versiliese recupera palla nella sua area quando alla fine mancavano 5 minuti, si invola verso la gabbia avversaria e con un tiro accompagnato, fa secco il portiere Barozzi. IL 3-1 lo segna l’ex Fantozzi in contropiede quando Silva, come mossa della disperazione, aveva spedito in pista Bonarelli giocando senza portiere.