Il Fonteblanda parte alla grande Paganico "colpito" due volte

Il Fonteblanda bagna con un successo l’esordio nella Coppa Bruno Passalacqua (2-0), il Paganico cade intuendo che avrebbe potuto fare e dare qualcosa in più. L’avvio è particolarmente frenetico, imbottito di errori di appoggio, arido di emozioni e gioco. Troppa ansia, un po’ di pressione e molta preoccuopazione tra le due formazioni che hanno preferito correre e difendersi più che costruire nella prima mezzora di gioco. Con questo panorama si arriva fino al 33’ quando si registra la prima emozione. Azione in profondità del Fonteblanda, Scala cade in area, per l’arbitro è rigore. Batte e trasforma Nigido, 1-0. Trascorrono tre minuti e Calandrino mette in rete un assist invitante, 2-0. La frazione, in pratica, si chiude così. Il secondo tempo viene aperto dalla conclusione di Calandrino e la bella reazione di Fantoni, che mette in corner. Al 13’ è Peralta a girare di testa, la palla esce di poco. Il Paganico, allora, decide di avanzare. Il tiro di Vecchieschi (19’) non trova lo specchio, la punizione (21’) di Bruni risulta alta, Pasquariello sciupa (22’) mettendo in cielo e al 23’ l’occasione viene cancellata sbucciando la sfera. Dopo il primo turno questa la classifica del girone B: Fonteblanda 3, Atletico Piombino 1, Invictasauro 1, Paganico 0. La manifestazione riprenderà martedì 9 con Atletico Maremma – Venturina del girone C.

FONTEBLANDA: Pennacchi, Toti, Fedeli (11’ st Liculescu), Passaro, Di Manno, Russo, Scala (1’ st Angelini), Nigido, Fantoni, Peralta (32’ st Bardi), Calandrino (35’ st Pampo). A disposizione: Marchi, Meravigli, Massa, Camanac. All. Cocciolo.

PAGANICO: Fantoni, Nastro, Norgini (28’ st Pianteri), Diani, Martellini (24’ st Pogorelli), C. Castelli, Vecchieschi (35’ st Vincelli), Bruni, Cherubini (18’ st Pasquariello), Radi (11’ st Borracelli), Piraino. All. Castelli.

Arbitro: Matteo Cancedda; primo assistente Arianna Anello, secondo assistente Francesco Paoli (sezione Aia di Piombino). Reti: 33’ Nigido, 36’ Calandrino.

Note: ammonito Diani. Calci d’angolo 4-1. Recupero: 0’ + 4’.