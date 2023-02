Il Follonica senza fatica liquida il Remscheid

Un successo importante e ricco di significati quello del Follonica hockey 8-3 in trasferta contro il Remscheid nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa Cup. La squadra di Silva non ha mai rischiato nulla e già nel primo tempo ha archiviato la pratica dopo il successo di 6-0 nella gara di andata. La squadra di Silva (che è andata in Germania con solo sei uomini di movimento e due portieri), ha messo insieme la tripletta di Cancela e di Davide Banini che hanno indirizzato la gara già dall’inizio. I ragazzi di Silva, come detto, hanno chiuso il primo tempo in vantaggio 4-1 grazie alla rete di Cancela, che ha stappato la partita, prima del raddoppio di Marco Pagnini. Il 3-0 di Banini e il 4-1 dello stesso Banini hanno chiuso il match. Nel mezzo il gol di Kramer. Il Remscheid nel secondo tempo si è avvicinato grazie a due gol di Strieder e Halek ma poi Cancela per due volte, Banini, Bonarelli hanno chiuso il match sul velluto dimostrando una superiorità tecnica a volte incredibile. Adesso i biancazzurri volano ai quarti di finale con l’avversario che è ancora è da definire. Il tabellino della partita che si è disputata in Germania.

Follonica: Barozzi (Irace), D. Banini (3), Bonarelli (1), M. Pagnini (1), F. Pagnini, Cancela (3), Montigel. All. Silva.