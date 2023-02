Il Follonica Gavorrano oggi anticipa la partita con il Civita Castellana

Il Carnevale civitonico costringe all’anticipo di campionato il Follonica Gavorrano. La sfida sul campo del Civita Castellana, valida per il girone E di serie D, si giocherà oggi. Fischio d’inizio alle 14.30, per la concomitanza con il Carnevale civitonico che coincide con l’ottava giornata di ritorno del campionato nazionale di serie D girone E. La decisione è stata presa di comune accordo tra le due società. "Ringraziamo per la disponibilità la società toscana – ha detto il segretario generale della Flaminia professor Ottavio Macino – per aver accolto la nostra richiesta". Con questa gara si chiude un serie di partite difficili per i laziali che ha visto purtroppo incassare un solo punto da parte della squadra rossoblù che ha come obiettivo da ora in poi quello di rientrare nella zona playoff. Morale decisamente più alto invece per il Follonica Gavorrano dopo la vittoria nel derby col Grosseto. Un successo che ha dato grande fiducia a Dierna e compagni, e che ha riportato in alto la formazione biancorossoblù. I biglietti d’ingresso per la gara di sabato saranno disponibili al botteghino dalle 14. Per questa gara il tecnico Federico Nofri non potrà disporre di tre giocatori infortunati: il difensore Gian Matteo Gasperini e l’attaccante Flavio Paun. In forse anche Pier Ancillai. In casa mineraria invece mister Bonura valuterà l’undici titolare da schierare anche in base alla condizione fisica di alcuni giocatori. La partita sarà diretta dall’arbitro Gerardo Garofalo di Torre del Greco, coadiuvato da Marco Roncari di Vicenza e Stefano Petarlin di Vincenza.