Il Follonica Gavorrano batte 1-0 il Flaminia

Vittoria di misura del Follonica Gavorrano che inanella il secondo successo di fila, dopo quello col Grosseto, vincendo 1-0 sul campo del Flaminia Civita Castellana. Quarto ko consecutivo invece per i padroni di casa. Minerari cinici e vittoriosi che così salgono a quota 41 punti, scavalcando momentaneamente il Livorno che sarà impegnato oggi contro il Grosseto. Decisivo il gol di Pino nei minuti di recupero su assist di Souare. Prima parte di gara di studio tra le due squadre, con la prima azione degna di nota che si registra al 21’ con Macchi, che tenta un tiro cross parato senza problemi dal portiere di casa. Il primo tempo termina così sullo 0-0, nonostante qualche occasione in più per i piedi degli attaccanti biancorossoblù. La ripresa si apre con il Flaminia pericoloso, ma l’azione dei laziali termina in calcio d’angolo. Sugli sviluppi Ombra è bravo a sventare il cross e a far ripartire l’azione. Al 75’ cross rasoterra di Pignat, Lepri prova la zampata ma il suo tiro viene deviato in corner dalla difesa. Poco dopo ci prova Ampollini con una pericolosa rovesciata che termina a lato. L’arbitro concede 4’ di recupero ed al 93’ la formazione di Bonura passa meritatamente in vantaggio con Pino, che raccoglie un cross di Souare e deposita la palla in rete. Palla al centro e il direttore di gara fischia la fine con il Follonica Gavorrano che espugna il campo del Flaminia Civita Castellana e dà seguito alla vittoria nel derby di domenica scorsa contro il Grosseto.

FLAMINIA: Oliva, Pagliari, Simoncini, Fumanti, Mandorlini, Mattia, Sabattini (65’ Celentano), Marchi, Abreu (70’ Simonelli), Garufi, Sirbu. All. Nofri Onofri.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Fremura, Pignat, Dierna, Lorusso (70’ Pino), Souare, Giunta (78’ Khribech), Macchi, Ampollini, Marcheggiani, Lepri (77’ Barlettani). All. Bonura. Arbitro: Garofalo di Torre del Greco.

Rete: 93’ Pino.

Note: ammoniti Giunta, Fremura. Espulso Mandorlini all’82’ per doppia ammonizione.