Il Follonica ci crede. Ciullini: "Continuità"

Una partita attesa da un anno. Che infiamma tifosi, simpatizzanti e giocatori. Follonica-Grosseto non potrà mai essere una partita come le altre. Gli azzurri del golfo arriveranno a Grosseto con la consapevolezza di attraversare un buon momento di forma e di aver firmato un pareggio quasi stretto contro la regina Trissino, che permette comunque di rimanere imbattuti dopo le prime tre fatiche della stagione. Quella di stasera sarà è la sedicesima sfida in serie A1 tra le due cugine: tre i successi grossetani, nove quelli follonichesi, tre i pareggi, due dei quali nella passata stagione, 2-2 al Capannino, 5-5 in via Mercurio. Sul 5-5 anche i quarti di finale della Coppa Italia, poi risolti da una rete di capitan Saavedra ai supplementari, per il 6-5 conclusivo. Una rete che ancora Silva e compagni si ricordano.

"Il derby è sempre un derby – inizia il presidente degli azzurri, Franco Ciullini – Ci aspetta una sfida difficile e complicata contro una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà. Soprattutto in trasferta. Lo scorso anno non siamo mai riusciti a vincere e credo che anche quest’anno saranno sfide molto equilibrate". Ciullini ci crede: "E’ una sfida delicata ma per noi molto importante. Abbiamo l’opportunità di dare continuità al nostro inizio di campionato e, anche se non sarà facile, dobbiamo cercare di fare risultato". Silva ha tutto l’organico a disposizione. La formazione sarà la stessa di queste ultime partite con Barozzi a difesa della porta, Federico Pagnini e Fernando Montigel in attacco, Davide Banini e Marco Pagnini liberi di agire in avanti. Pronti comunque anche Francesco Banini e Federico Buralli. In panchina anche i due giovani Mattia Maldini e Alberto Cabiddu che sono pronti a dare una mano in caso di necessità.