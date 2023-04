Il Follonica cerca il bis dopo la vittoria all’esordio playoff. Per l’Invicta sfida in casa

La Pallavolo Follonica ha vinto il primo round playoff ed oggi alle 18 alla palestra di via Matteotti a Montevarchi si gioca gara due del primo turno. Dopo aver battuto 3-0 le avversarie a Follonica la scorsa settimana, oggi le follonichesi hanno l’occasione di chiudere subito i conti con le valdarnesi. Vincere oggi a Montevarchi vorrebbe dire passare questo primo turno ed accedere così al successivo turno di semifinale, accedendo al girone unico di promozione verso la serie C. Se oggi dovessero vincere le valdarnesi invece, ci sarà la "bella", la terza sfida, che decreterà la vincente. Coach Giuseppe D’Auge ha caricato la squadra in settimana, nel tentativo di avere risposte positivo come successo in gara uno. In campo maschile, si gioca invece l’undicesima giornata di playoff di serie D con l’Invictavolleyball che stasera alle 21 ospiterà il Borgo Rosso Volley al palazzetto di Marina di Grosseto. La formazione allenata da Auro Corazzesi e Fabrizio Rolando è reduce dalla vittoria su Zona Mazzoni, con cui ha interrotto una striscia di sconfitte. L’avversario odierno è alla portata dei grossetani che possono così inanellare la seconda vittoria di fila. All’andata si accese la prima spia rossa della stagione per i grossetani, che persero in maniera un po’ incredibile la partita. Oggi la classifica parla chiaro, l’Invictavolleyball dovrà vincere a tutti i costi per regalarsi un finale di stagione migliore. Tornerà sicuramente titolare Borgia, mentre sarà ancora fermo ai box l’alzatore Massetti. A quattro giornate dalla fine i grossetani hanno 12 punti in classifica.