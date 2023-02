Il Follonica batte tre a zero il Casciavola

La Pallavolo Follonica stende Casciavola, mentre la Pallavolo Grosseto perde e resta ultima. Fine settimana con alti e bassi per le squadre maremmane in serie D femminile di volley. La Pallavolo Follonica ha battuto 3-0 (24-26, 23-25, 20-25) a domicilio il Casciavola in una sfida mai in discussione e sempre controllata dal team di Giuseppe D’Auge. Sconfitta casalinga, 3-0, per la Pallavolo Grosseto contro il Volley Calci. Partita giocata sotto tono dalle ragazze allenate da Maurizio Natalini che restano in gara solo a tratti contro una squadra ben attrezzata ma sicuramente alla portata. Strana involuzione di rendimento espresso dal gruppo più "giovane". Ora la salvezza è appesa ad un filo. Nei primi due set le ragazze hanno tenuto in equilibrio il punteggio per poi concedere al Calci due break di 4 punti rivelatosi fatali. Nel terzo la squadra ha mollato senza mai impensierire le avversarie. Ora in settimana c’è il recupero con l’Ambra Cavallini per smuovere la classifica.