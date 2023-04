Il Follonica batte 2-1 il Seravezza e si conferma terzo in classifica

Macchi e Dierna regalano altri tre punti al Follonica Gavorrano. Nel turno prepasquale la formazione di mister Bonura ha battuto 2-1 in casa il Seravezza Pozzi confermandosi al terzo posto. Primo tempo di marca biancorossoblù. Al 21’ vantaggio dei ragazzi di Bonura. Bella azione della premiata ditta Origlio-Souare, con quest’ultimo che serve l’appostato Macchi all’altezza del dischetto del rigore. La conclusione è precisa e si insacca alle spalle del portiere ospite. Al 30’ reattivo Ombra, che neutralizza una palla invitante arrivata sui piedi di Masini dopo un rapido contropiede ospite. La ripresa si apre sulla falsariga del primo tempo, con il raddoppio biancorossoblù che arriva al 49’. Ci pensa Dierna a ribattere a rete sul colpo di testa di Pino respinto dalla difesa, portandoi minerari sul 2-1. Il Seravezza non si dà per vinto e prova la reazione. Al 61’ Camarlinghi sfiora il gol per gli ospiti, colpendo la parte superiore della traversa. Al 64’ l’arbitro decreta un rigore per un presunto fallo di Ampollini ai danni di Benedetti. Lo stesso attaccante si presenta dal dischetto, spiazzando Ombra. Al 72’ si rende ancora pericoloso il Seravezza con Camarlinghi, ma è l’ultima occasione per gli ospiti. FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Fremura, Pignat, Dierna, Pino (82’ Mininno), Origlio, Lorusso (70’ Marcheggiani), Souare, Macchi (91’ Battistelli), Ampollini, Lepri (75’ Poli). All. Bonura. SERAVEZZA: Mariani, Cavalli (85’ Manfredi), Potzuolu, Ivani (71’ Vignozzi), Benedetti, Camarlinghi, Mannucci, Masini (59’ Vietina), Maccabruni, Bedini (59’ Podestà), Manacizzo (85’ Bresciani). All. Amoroso. Reti: 21’ Macchi, 49’ Dierna, 64’ Benedetti.