Il FolloGavo sfiora l'impresa con l'Atletico Viareggio: sconfitta di misura a Calcio a 5

Termina con una sconfitta lo scoppiettante match delle ragazze del Follonica Gavorrano contro l’Atletico Viareggio (2-3 il finale). La gara, valevole per il secondo turno di Coppa Toscana di calcio a 5, metteva le ragazze di fronte alla vincitrice dello scorso campionato, dopo la roboante vittoria per 0-16 nella precedente partita esterna contro il Santa Maria. Sconfitta a testa alta per le ragazze biancorossoblù. Partita iniziata bene quella giocata al Palagolfo di Follonica, con le ragazze allenate per l’occasione da Giulia D’Antoni passate in vantaggio con Abate. La prima frazione si è chiusa però sull’1-1, mentre nella ripresa il gol di Alocci ha illuso il team minerario, rimontato poi sul 2-3 finale dalle viareggine a un solo minuto dal termine dell’incontro. "Abbiamo esordito nella nostra nuova casa che ci ospiterà in questa stagione – sottolinea Giulia D’Antoni –. Abbiamo avuto grandi difficoltà per le dimensioni del campo, non riuscivamo a trovare punti di riferimento. Abbiamo espresso in alcuni momenti buone trame di gioco sia a livello difensivo che offensivo. Vorrei spendere due parole per la prestazione di Roberta Gori che, quando è stata chiamata in causa, ha espresso un ottimo approccio alla gara con giocate che ho chiesto nel momento del suo ingresso. Nel complesso non è andata male, anche se abbiamo fatto alcuni errori difensivi su cui lavoreremo in settimana. Avremo una settimana di duro lavoro e torneremo in campo il 19 ottobre qui a Follonica al Palagolfo".