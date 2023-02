"Il derby è la partita migliore per tornare alla vittoria"

Francesco Marcheggiani continua a segnare. L’attaccante del Follonica Gavorrano è l’unico giocatore dei minerari che non ha perso continuità da inizio anno, avendo timbrato il cartellino anche domenica contro l’Orvietana. Il bomber biancorossoblù, giunto domenica alla dodicesima rete in campionato, ha realizzato il gol che ha portato i ragazzi di Bonura al pareggio. Un piattone del numero 32 arrivato dopo una bella azione personale di Maicol Origlio, entrato a inizio ripresa ma subito protagonista con un assist al bacio. Per Marcheggiani si tratta dunque dell’ennesima domenica da protagonista, dopo il match di Poggibonsi nel quale aveva realizzato due gol e un assist.

"Sembra che in questo periodo aspettiamo prima lo schiaffo per poi arrivare alla reazione – commenta Marcheggiani –. Bisogna riuscire a cambiare questo trend perché, se ci riusciamo, possiamo portare a casa le partite più facilmente. Un po’ come è successo all’andata: quando poi sono arrivate le vittoria abbiamo fatto un bel percorso, mentre adesso abbiamo fatto un passo indietro. Il derby con il Grosseto è la partita migliore per tornare alla vittoria. Loro hanno cambiato allenatore e sperano in un cambio di marcia, non sarà semplice. Ma noi daremo ancora di più in campo per tornare a vincere, cosa che ci manca da parecchio".

Quella con l’Orvietana non è stata comunque una partita facile, ma i tre punti erano alla portata. "Quando ci siamo svegliati la potevamo anche portare a casa – aggiunge Marcheggiani – perché loro poi sono andati in difficoltà. La partita poi si è stabilizzata ed è andata a finire con un pareggio, che alla fine è anche giusto. Abbiamo regalato il primo tempo, mentre nel finale poteva succedere di tutto, c’è stata anche un’occasione clamorosa per loro, ma le abbiamo avute anche noi per ribaltarla, un po’ come era successo a Poggibonsi. Comunque dobbiamo stare più sereni mentalmente, ma vincere è la cosa più bella e, se stiamo più attenti, già da domenica possiamo portare il risultato a casa".

Acap