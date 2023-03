Il Cp Hobbystore oggi recupera contro i Pumas

Il Cp Hobbystore recupera oggi alle 21 la nona giornata del campionato di A2 sulla pista del Pumas Viareggio. I ragazzi di Carlo Gucci, che non hanno ancora smaltito la rabbia per la sconfitta nel derby con l’Acea Follonica (arrivata a fil di sirena), proveranno ad allontanarsi dalla zona bassa della classifica, in vista di uno scontro di fuoco, in programma sabato pomeriggio alle 17 sulla pista di via Mercurio contro il Roller Matera, che affianca i grossetani al penultimo posto. Il duello al Palasport "Dorando Petri" di Viareggio si presenta impegnativo per Salvadori e compagni, contro un quintetto che vuole staccarsi dal Forte dei Marmi al terzo posto. Tutto lascia insomma prevedere un buon confronto. Mister Gucci dovrà rinunciare ad Alfieri, squalificato. Nella lista dei convocati c’è anche Serse Cabella. I convocati: Bruni, Spinetti; Saitta, Salvadori, Borracelli, Nerozzi, Cabella, Giusti, Battaglia. All. Gucci.