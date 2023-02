Il Cp Grosseto tenta l’impresa anche a Forte

Per il Cp Edilfox inizia oggi alle 20.45 sulla pista di Forte dei Marmi, un ciclo terribile, e affascinante, di incontri, al termine del quale uscirà probabilmente la classifica finale della regular season. Nella straordinaria stagione in corso il Grosseto è solo al secondo posto con 38 punti, con sette giornate per migliorare il suo score. Sulla strada della "Big red machine", che ha collezionato solo tre sconfitte (meglio ha fatto solo la regina Trissino, con una nelle prossime cinque giornate si presenteranno, dopo i versiliesi, anche Trissino (la gara è stata posticipata a domenica pomeriggio), Valdagno, Lodi e Bassano. Tre trasferte e due gare casalinghe che serviranno a delineare la classifica. Stasera a Forte dei Marmi è in programma la prima finale, contro un avversario distante cinque punti, ma deciso a rifarsi sotto, dopo aver perso il duello di Bassano per 3-2. "Sarà una sfida affascinante – dice l’allenatore dell’Edilfox Michele Achilli - Mercoledì con i ragazzi abbiamo brindato, alla Casa dell’hockey, al secondo posto conquistato. Un momento per scaricare la tensione, perché il calendario non permette di fermarsi. La strada è ancora lunga ma di partita in partita abbiamo sempre più conferme sulla nostra qualità".